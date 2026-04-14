Le formazioni ufficiali di Liverpool e PSG sono state annunciate prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'allenatore del Liverpool ha scelto la formazione con alcuni cambi rispetto alla partita di andata, mentre il tecnico del PSG ha deciso di schierare i suoi titolari. La partita si disputa questa sera e rappresenta un passo importante per entrambe le squadre in questa fase della competizione.

Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Liverpool PSG, le scelte di Slot e Luis Enrique per il match di Champions League

Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match di Champions LeagueCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci...

LIVE Alle 21 Liverpool-Psg, le ultime: Slot con Frimpong terzino, Luis Enrique conferma tutti(4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.

Temi più discussi: Psg-Liverpool, le formazioni ufficiali dei quarti di Champions League; Le formazioni ufficiali di Psg-Liverpool: out Salah, Luis Enrique con Kvara; PSG-Liverpool, ufficiali: Kvara contro Wirtz, Slot lascia Salah in panchina; PSG-Liverpool in Champions, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali.

Liverpool-Psg: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueI quarti di Champions si decidono ad Anfield. Dopo il 2-0 al Parco dei Principi, Liverpool e Psg si ritrovano al secondo e decisivo round valido per l'accesso alla semifinale. Gli uomini di Slot, che ... tuttosport.com

Psg-Liverpool: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueIl Psg riceve il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I campioni d'Europa ritrovano i campioni, uscenti, d'Inghilterra, affrontati l'anno scorso agli ottavi e battuti solo a ... tuttosport.com

Luis Enrique: "Quella volta che ho visto il Liverpool nella Kop...". VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

Liverpool-Psg, le probabili formazioni di Slot e Luis Enrique - facebook.com facebook