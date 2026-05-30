Gli showrunner di For All Mankind hanno annunciato che la sesta stagione introdurrà Saturno e un salto temporale, con dettagli sui segreti di Star City. In un’intervista, hanno parlato del finale di stagione e anticipato i temi che verranno affrontati nelle prossime puntate. Non sono state fornite date di uscita o altre informazioni specifiche sulla trama futura. La serie continuerà a esplorare eventi e personaggi in un contesto di fantascienza e storia alternativa.

Intervista a Matt Wolpert e Ben Nedivi, i due showrunner di For All Mankind, per fare un punto sul finale di stagione e guardare avanti a quello che vedremo nel futuro della serie Apple. È un momento importante per For All Mankind. Nonostante sia una delle serie del lancio di Apple TV, è anche una di quelle che ha saputo resistere e racimolare spettatori di stagione in stagione, mentre le decadi narrative procedevano e si passava dagli anni 6070 dell'inizio al 2012 della quinta stagione appena conclusa. E ora che si va verso un'ultima tornata di episodi conclusiva, arriva anche il debutto dello spin-off Star City, che torna agli anni di inizio del racconto, ma spostando l'attenzione verso la controparte sovietica della storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - For All Mankind 6: gli showrunner svelano Saturno, il salto temporale e i segreti di Star City

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