Gli showrunner e l’attore principale hanno spiegato che Star City, spin-off di For All Mankind, si concentra su un cambio di tono, passando dalla speranza alla paura. La serie esplora un lato più oscuro della Luna, alterando il racconto originale. Wolpert, Nedivi e Ifans hanno descritto questa trasformazione come una sfida narrativa, con un focus sul lato più inquietante e meno ottimista del nuovo scenario.

Matt Wolpert, Ben Nedivi e Rhys Ifans raccontano la sfida di Star City, lo spin-off che ribalta For All Mankind, virando la Speranza in Paura. Da diversi danni, da quando Apple TV è arrivata con le sue prime produzioni, una serie ci ha immersi nella corsa allo spazio proponendocene una versione alternativa. Un'ucronia in cui è stata l'Unione Sovietica e non gli Stati Uniti a compiere quel fatidico e storico "grande passo per l'umanità" atterrando sul nostro satellite naturale. Anni dopo, torniamo a vivere quel momento, usandolo come punto di partenza per vivere l'altra faccia della medaglia: la serie Star City in arrivo dal 29 maggio sulla piattaforma di casa Apple è infatti lo spin-off di For All Mankind e si propone di raccontarci la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Speranza vs Paura: Rhys Ifans e gli showrunner ci svelano il lato oscuro della Luna in Star City

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ora l’altro lato della Luna è un po’ meno «oscuro»Nella notte di ieri, l'equipaggio della navicella spaziale Orion ha raggiunto una distanza dalla Terra mai toccata prima.

Artemis II sorvola il lato oscuro della Luna: la diretta video della NasaLa Nasa ha trasmesso in diretta il sorvolo di Artemis II sul lato oscuro della Luna, un momento che segna un passo importante nelle missioni spaziali.