Dexter | Resurrection 2 le foto dal set svelano un salto temporale e un colpo di scena mozzafiato

Le immagini scattate sul set della seconda stagione di Dexter: Resurrection rivelano un salto temporale rispetto alla stagione precedente. Le foto mostrano l’attore protagonista in scene che suggeriscono un’evoluzione nella trama, con alcuni dettagli visivi che anticipano un possibile colpo di scena. La produzione sta portando avanti le riprese, e le immagini pubblicate hanno suscitato curiosità tra i fan della serie.

Il set della seconda stagione della serie sequel svela nuove sorprese, a giudicare da quanto mostrato nelle foto dal set che ritraggono Michael C. Hall in azione, Sono state diffuse nuove foto dal set della seconda stagione di Dexter: Resurrection che anticipano ingredienti cruciali dei nuovi episodi. Le foto scattate sul set newyorkese dello spinoff di Dexter, diffuse da TV Insider, anticipano, infatti, un salto temporale e un colpo di scena mozzafiato. Che cosa svelano le foto dal set di Dexter: Resurrection 2? Le foto scattate sul set on location a New York mostrano l'attore protagonista Michael C. Hall intento a trascinare Chris Jericho in un vicolo per fargli fare ciò che Dexter è solito fare, dopo avergli iniettato un anestetico paralizzante.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dexter: Resurrection 2, le foto dal set svelano un salto temporale e un colpo di scena mozzafiato DEXTER: RESURRECTION SEASON 2 UPDATES! - First Casting Announcement! Notizie correlate Leggi anche: Dexter Morgan torna a New York: al via le riprese di “Dexter: Resurrection” Stagione 2 con un cast stellare Daredevil: Rinascita 3, le foto e i video dal set svelano il nuovo look di KingpinVincent D'Onofrio è stato immortalato a New York durante le riprese dei prossimi episodi dello show prodotto per Disney+. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dexter: Resurrection 2, un'icona dell'horror entra nel cast; Dexter: Resurrection 2 aggiunge Kane Hodder al cast: ruolo segreto e peso reale dell'icona horror; 'Girigo 2' la nuova serie Netflix tornerà con un’altra stagione?; 'Unchosen 2': uscita, anticipazioni e dichiarazioni del cast. Dexter: Resurrection 2, le foto dal set svelano un salto temporale e un colpo di scena mozzafiatoIl set della seconda stagione della serie sequel svela nuove sorprese, a giudicare da quanto mostrato nelle foto dal set che ritraggono Michael C. Hall in azione, ... movieplayer.it Dexter: Resurrection, Michael C. Hall annuncia l'inizio delle riprese della stagione 2 (VIDEO)Al via le riprese della seconda stagione di Dexter: Resurrection: tra le novità Desmond Harrington che entra nel cast fisso. comingsoon.it LA DOMENICA DEL CUORE: DEXTER Dexter, 12 anni di cui sette anni di canile. Lui non ha mai perso la speranza, anche se sa benissimo quanto sia difficile che qualcuno lo scelga, taglia medio grande e anche anziano. Eppure Dexter è un bravo cane, acc - facebook.com facebook Dexter Sol Ansell si è di nuovo rasato i capelli per riprendere con le riprese della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms. x.com