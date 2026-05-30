fonte ilaria al comune 102mila euro

La concessione mineraria "Fonte Ilaria", per una estensione totale di 42 ettari, frutterà nel 2026 circa 102mila euro al Comune di Lucca. La superficie della fonte della nota acqua che ricade nel territorio comunale di Lucca è pari al 98,40% del totale, mentre quella ricadente nel Comune di Pescaglia è pari al restante 1,60%. In base alla legge regionale i proventi dei canoni delle concessioni sono ripartiti il 25% a favore del comune titolare della funzioni minerarie (attribuite al comune maggiormente interessato per territorio), il 25% a favore del comune titolare delle funzioni sanitarie (attribuite al comune ove ha sede l’impianto, in questo caso Pescaglia), il restante 50% a favore dei suddetti comuni in misura proporzionale alla superficie di concessione ricadente nel loro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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