L' arena civica di Fonte Meravigliosa si farà | il Comune ha sbloccato un finanziamento da 300mila euro

L'arena civica di Fonte Meravigliosa riceverà i fondi necessari per la sua realizzazione, grazie a uno stanziamento di 300 mila euro approvato dal Comune. La struttura, inizialmente prevista nel bilancio partecipativo del 2019, dovrebbe essere completata entro la fine dell'attuale mandato amministrativo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale, che ha approvato lo sblocco del finanziamento e avviato le procedure per l’avvio dei lavori.

Un'opera finanziata con il bilancio partecipativo del 2019 dovrebbe finalmente vedere la luce entro la fine di questa consiliatura. Si tratta dell'arena civica di Fonte Meravigliosa, a sud di Roma, nel IX municipio. Nuovi fondi per l'arena civica di Fonte MeravigliosaL'amministrazione Gualtieri.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Bibbiena, Il comune ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazioneArezzo, 26 marzo 2026 – Il comune di Bibbiena ha ottenuto un finanziamento di 55 mila euro per la digitalizzazione. Sant’Angelo a Cupolo, il Comune ottiene finanziamento da 536mila euroIl Comune di Sant’Angelo a Cupolo ottiene tre nuovi finanziamenti a fondo perduto nell’ambito dell’Avviso C. Una raccolta di contenuti Si parla di: Fonte Meravigliosa: 300 mila euro per completare l’area polifunzionale. Roma, ecco C'era una volta..a Vigna Murata: ritorna l'arena di cinema gratuito a Fonte Meravigliosa. In arrivo Claudio Bisio e Sean BakerUnire la comunità di un quartiere romano e riaccendere la passione per il cinema in città. Torna anche quest’anno la nuova edizione di C’era una volta… a Vigna Murata: l’arena cinematografica ... ilmessaggero.it C'era una volta… a Vigna Murata 2025C'era una volta… a Vigna Murata 2025, la nuova edizione dell’arena cinematografica gratuita delle Lanterne Magiche a Fonte Meravigliosa, Roma Sud dal 6 al 19 luglio, torna il cinema all’aperto ... iltempo.it