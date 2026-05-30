A Cesena è stato aperto un giardino con fontane e piante aromatiche dedicato ai malati di Alzheimer. Il progetto mira a offrire uno spazio terapeutico e di stimolazione sensoriale per i pazienti. La struttura è stata realizzata con l’obiettivo di supportare i malati e i loro familiari, coinvolgendo anche operatori sanitari. L’iniziativa si inserisce nella lotta alle patologie neurodegenerative, evidenziando l’importanza di ambienti dedicati alle terapie non farmacologiche.

Il messaggio che arriva da Cesena è chiaro: la lotta all’Alzheimer e alle patologie neurodegenerative, così come il sostegno ai malati e ai loro cari, non può restare soltanto una questione legata ai diretti interessati. Davanti a quadri clinici che gli studi scientifici descrivono come destinati a coinvolgere una fetta sempre più ampia della popolazione, a Cesena l’intento è quello di coinvolgere appieno l’intera comunità. Con questo spirito ieri mattina la città romagnola ha inaugurato il primo esempio nazionale di uno spazio verde pubblico destinato a ospitare un ‘Giardino Alzheimer’, andando in controtendenza rispetto alla consuetudine che vede queste aree legate alle strutture socio sanitarie e assistenziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fontane e piante aromatiche: il giardino per malati di Alzheimer

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