Orto in Piazza | piante aromatiche e laboratori a Mestre Carpenedo

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, piazza Coin e via Lazzari a Mestre Carpenedo si riempiranno di attività legate alle piante aromatiche e all’orto domestico. L’evento, chiamato “Orto in Piazza”, si svolgerà dalle 8.30 alle 20, offrendo spazi dedicati a laboratori e esposizioni. La manifestazione coinvolge cittadini interessati a conoscere meglio le piante aromatiche e le tecniche di coltivazione nel proprio spazio.

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle 8.30 alle 20, piazza Coin e via Lazzari a Mestre Carpenedo ospitano “Orto in Piazza”, iniziativa dedicata al mondo delle piante aromatiche e dell’orto domestico. Nel corso delle due giornate sarà allestita una piccola mostra di piante aromatiche.🔗 Leggi su Veneziatoday.it In Italia a rischio anche le piante medicinali e aromaticheAmbiente Le piante medicinali e aromatiche in Italia - settore che muove un mercato da 1 miliardo di euro all’anno - sono sempre più a rischio Le... Mestre-Carpenedo: Anna Forte guida la sfida del centrosinistraIl centrosinistra ha ufficializzato la propria strategia per la Municipalità di Mestre-Carpenedo, presentando Anna Forte come candidata alla...