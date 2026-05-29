Questa mattina è stato inaugurato il primo giardino pubblico dedicato alle persone con Alzheimer, situato nei Giardini Pubblici vicino a corso. L’area comprende un cammino anti-stress, piante pensate per stimolare i ricordi, una fontana e spazi dedicati ai bambini. La progettazione mira a offrire un ambiente tranquillo e stimolante per chi soffre di questa patologia, facilitando momenti di relax e socializzazione.

Cesena, 29 maggio 2026 – Questa mattina in un’area dei Giardini Pubblici che si affacciano su corso Garibaldi, nel cuore di Cesena, è stato inaugurato il Giardino Alzheimer ‘Eva Mameli Calvino’, il primo esempio in Italia di giardino terapeutico dedicato alla malattia di Alzheimer progettato per uno spazio pubblico. L’obiettivo del giardino, primo in Italia nel suo genere Intitolato alla prima botanica e naturalista italiana, il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle persone affette da demenza e alle loro famiglie, integrando i percorsi di cura con i benefici del contatto diretto con la natura. Ideato e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cammino anti-stress, piante per svegliare i ricordi, la fontana e i bimbi: ecco il primo giardino pubblico per chi soffre di Alzheimer

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