A Ostuni si è svolto un incontro pubblico con esperti che hanno discusso di come le politiche di coesione dell’Unione Europea influenzino direttamente le imprese, gli enti locali e le comunità sui territori. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti che hanno affrontato temi legati alle opportunità offerte dal sostegno finanziario e alle modalità di applicazione delle politiche comunitarie.

OSTUNI - Un confronto concreto tra istituzioni europee e territori per capire come le politiche di coesione si traducano in opportunità reali per imprese, enti locali e comunità. È questo il cuore dell’incontro “Coesione e opportunità per i territori”, in programma il prossimo 31 marzo alle ore 17:30 presso Palazzo San Francesco a Ostuni. Seguirà l’intervento dell’avvocato Roberta Mancia, esperta in fondi europei e progettazione Ue, che offrirà un approfondimento tecnico sulle strategie di accesso ai finanziamenti e sulle principali dinamiche dei programmi europei. L’incontro si concluderà con un momento di confronto aperto con il pubblico. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato un servizio offerto gratuitamente dal M5S Europa e dall’On. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - “Coesione e opportunità per i territori”: esperti a confronto in un incontro pubblico

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