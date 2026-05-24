Scontri tra ultras del Torino e Juve | in codice rosso un tifoso bianconero La richiesta dagli spalti | Non giocate la partita – Il video

Durante gli scontri tra ultras di Juventus e Torino, un tifoso bianconero è stato colpito e ora si trova in codice rosso a causa di un trauma cranico. I disordini sono avvenuti nel pomeriggio e sono stati accompagnati da richieste dagli spalti di interrompere la partita, con alcuni presenti che hanno urlato: «Non giocate la partita». Un video mostra le tensioni e l'intervento delle forze dell'ordine.

A Torino un tifoso è in codice rosso per un trauma cranico, dopo i disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e i granata. L’uomo, 45 anni, è stato trasportato all’ospedale Mauriziano, poi al Cto. Sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell’antistadio. La squadra è andata poi sotto la curva e i tifosi hanno chiesto di non giocare. Il riscaldamento dei calciatori intanto è ripreso. Torino – Juventus: Des heurts ont éclaté près du Stadio Grande Torino, où des groupes d' #ultras de la #Juventus et du #Torino s'étaient rassemblés avant le derby. 🔗 Leggi su Open.online

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Il confronto dei Ultras del Torino con la squadra sotto il settore ospiti di Com , 24/01/2026

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