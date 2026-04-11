Follia e violenza in carcere | scaglia un monitor contro la vice direttrice Agente colpito e tre costole fratturate

Due episodi di violenza si sono verificati nella Casa di Reclusione di Spoleto, coinvolgendo agenti e personale di direzione. In un caso, un detenuto ha scagliato un monitor contro la vice direttrice, mentre in un altro un agente è stato colpito, riportando tre costole fratturate. La segreteria regionale del sindacato della Polizia Penitenziaria ha definito la situazione come un’escalation di violenza “intollerabile”.

Due episodi di violenza nella Casa di Reclusione di Spoleto, dove il personale di Polizia Penitenziaria e la dirigenza vivono una escalation di violenza definita “intollerabile” dalla segreteria regionale Sappe dell’Umbria. Due gravi aggressioni in meno di 24 ore hanno scosso la struttura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Come sta Debora Silvestri dopo il terrificante volo dal parapetto: “Costole e scapola fratturate”A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri,... Beatrice Venezi, follia-M5s: assalto in carcere alla direttrice d'orchestraIl maestro Beatrice Venezi, tornata in Italia dopo mesi di tournée e concerti all’estero, prende applausi anche nel nostro Paese: da Pisa a Trieste. Temi più discussi: Follia e violenza in carcere: scaglia un monitor contro la vice direttrice. Agente colpito e tre costole fratturate; Ancora follia in centro: aggredisce con violenza una coppia di giovani, uno finisce in ospedale. Fermato un uomo; Follia in borgo Trinità, aggredisce una coppia e ferisce un giovane: fermato un uomo - Video; Follia in strada: aggredito un passante, auto danneggiate e lotta con la Polizia. 27enne arrestato. Follia in Oltretorrente, 57enne colpito con una bottiglia. Arrestato 44enneUn nuovo episodio di violenza ha scosso l'Oltretorrente nella serata dello scorso 7 aprile. Quella che era iniziata come una lite davanti a un market ... parmapress24.it Notte di follia a Casalpusterlengo: maxi rissa con lancio di sedie e tavolini, un accoltellamento. Lunga scia di sangue in cittàIn centro storico la violenza è esplosa con un bilancio finale è pesantissimo: tre giovani in ospedale ... msn.com Che vita di ... Con tutta questa fobia droni e follia privacy galoppante mi son sentito in obbligo di prendere il giacchetto (che dovrebbe essere a norma EASA o almeno così me l'hanno venduto). Avete idea di quante vespe mi correranno dietro con sta' cacat - facebook.com facebook Elogio della follia (speriamo bene) Il forum de Il Tempo, proposte per il rilancio Il "collega di Conte" e il 10% sulle mascherine Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola #9aprile #buongiornoatutti x.com