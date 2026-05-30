Un foglio sul tavolo del sindaco riporta l’arresto del figlio nel 2021. Il primo cittadino ha spiegato che questa annotazione gli ha impedito di leggere una mozione riguardante un incidente in cui erano coinvolti il sindaco e un ex assessore. Lo stesso ha aggiunto di aver provato nausea e ha commentato che il figlio si è rifatto una vita.

Quel foglio appoggiato sul tavolo dal primo cittadino, dove si riportava l’arresto del 2021 del figlio di Fabio Anselmo, ha, secondo lo stesso capogruppo della civica, impedito di leggere la sua mozione sull’incidente che ha visti coinvolti il sindaco Alan Fabbri e l’ex assessora Francesca Savini. A ripercorrere quanto accaduto, mercoledì scorso, in Consiglio, lo stesso Anselmo: "Il significato che avrebbe dovuto avere la mozione di censura nei confronti del sindaco era di natura squisitamente politica. Quella che avrei voluto illustrare nel consiglio ma che di fatto mi è stato impedito di fare. E’ ancora ben vivo nella nostra memoria la foto dell’auto distrutta dell’ex assessora Savini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foglio sull’arresto del figlio. Anselmo: "Ho provato nausea, Vince si è rifatto una vita"

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