Dopo il Consiglio comunale, sono state presentate denunce e sono stati ascoltati i primi testimoni in questura in relazione all’arresto del figlio di un ex consigliere. Sul tavolo ci sono un foglio che riguarda l’arresto e le testimonianze raccolte nelle ultime ore. La vicenda ha generato un acceso dibattito sui social media, coinvolgendo diverse figure pubbliche e cittadini. La polizia ha avviato le indagini e sta verificando i dettagli emersi durante le testimonianze.

Dall’aula del Consiglio comunale all’arena dei social fino agli uffici della questura. Un tragitto percorso in poche ore dalla querelle scoppiata quando il sindaco Alan Fabbri, dopo aver relazionato sull’incidente che ha coinvolto lui e l’ex assessore Francesca Savini positiva all’alcol test, ha lasciato l’aula abbandonando sui banchi dell’opposizione un foglio riportante la notizia Ansa dell’arresto, nel 2021, del figlio del consigliere di opposizione Fabio Anselmo. Un gesto che ha spinto quest’ultimo ad andare in questura per formalizzare una denuncia, annunciandone poi una seconda per la giornata di ieri dopo aver letto il post pubblicato dal primo cittadino nella serata di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera e denunce dopo il Consiglio. Foglio sull’arresto del figlio di Anselmo. Primi testimoni sentiti in questura

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