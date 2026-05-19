Dietro le sbarre prima dei tre anni | il dramma dei bimbi in carcere nel Rapporto Antigone

Il XXII Rapporto di Antigone evidenzia che il numero di bambini di età inferiore ai tre anni detenuti in carcere è raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Attualmente, ci sono più di cento minori che trascorrono parte della loro infanzia tra le mura penitenziarie. Il rapporto segnala inoltre un sovraffollamento carcerario che raggiunge il 139% e un aumento dei casi di suicidi tra i detenuti. Le politiche penali più recenti hanno contribuito ad aumentare la presenza di bambini piccoli in situazioni di detenzione.

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