Dietro le sbarre prima dei tre anni | il dramma dei bimbi in carcere nel Rapporto Antigone
Il XXII Rapporto di Antigone evidenzia che il numero di bambini di età inferiore ai tre anni detenuti in carcere è raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Attualmente, ci sono più di cento minori che trascorrono parte della loro infanzia tra le mura penitenziarie. Il rapporto segnala inoltre un sovraffollamento carcerario che raggiunge il 139% e un aumento dei casi di suicidi tra i detenuti. Le politiche penali più recenti hanno contribuito ad aumentare la presenza di bambini piccoli in situazioni di detenzione.
Il XXII Rapporto di Antigone fotografa un sistema carcerario al collasso tra sovraffollamento record al 139% e l'impennata di suicidi, aggravato dalle recenti politiche punitive che hanno raddoppiato la presenza di bambini sotto i tre anni in cella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quebec man released after more than 3 decades in jail speaks out
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