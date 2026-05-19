Dietro le sbarre prima dei tre anni | il dramma dei bimbi in carcere nel Rapporto Antigone

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il XXII Rapporto di Antigone evidenzia che il numero di bambini di età inferiore ai tre anni detenuti in carcere è raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Attualmente, ci sono più di cento minori che trascorrono parte della loro infanzia tra le mura penitenziarie. Il rapporto segnala inoltre un sovraffollamento carcerario che raggiunge il 139% e un aumento dei casi di suicidi tra i detenuti. Le politiche penali più recenti hanno contribuito ad aumentare la presenza di bambini piccoli in situazioni di detenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il XXII Rapporto di Antigone fotografa un sistema carcerario al collasso tra sovraffollamento record al 139% e l'impennata di suicidi, aggravato dalle recenti politiche punitive che hanno raddoppiato la presenza di bambini sotto i tre anni in cella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Quebec man released after more than 3 decades in jail speaks out

Video Quebec man released after more than 3 decades in jail speaks out

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dramma dietro le sbarre, detenuto non risponde: trovato morto nella sua cella

Estorsioni ordinate dal carcere 'senza controllo': "Così le mafie comandano anche dietro le sbarre"“L’estorsione dal carcere di Foggia contro imprenditori foggiani, purtroppo, non è un’eccezione.

rapporto antigone dietro le sbarre primaCarceri in Italia, il rapporto 2026 di Antigone sulle condizioni dei detenutiIl XXII rapporto di Antigone, dal titolo 'Tutto chiuso', sulle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, ha messo in luce un leggero calo del numero di reati, ma un tasso di recidiva ancora preo ... tg24.sky.it

rapporto antigone dietro le sbarre primaBambini dentro. Più che raddoppiati i piccini in carcere con le madriIn un anno sono passati da 11 a 26. Il sintomo più evidente di una tragedia collettiva, nei numeri del rapporto Antigone. Aumentano i carcerati, quelli ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web