Cassonetti incendiati al Quartiere Ferrovia | due foggiani incastrati dalla videosorveglianza

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, nel Quartiere Ferrovia, alcuni cassonetti dei rifiuti sono stati danneggiati da incendi. Le forze dell'ordine hanno identificato due persone, una donna di 55 anni e un uomo, entrambe residenti in città, come responsabili. La loro individuazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. L’indagine prosegue per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

Sono una donna di 55 anni e un uomo, entrambi cittadini foggiani, i responsabili degli incendi che nel pomeriggio di domenica 26 aprile hanno danneggiato diversi cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia. Le fiamme hanno compromesso più contenitori in diverse aree della zona, rendendo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roghi al Quartiere Ferrovia: incendiati tre cassonetti della spazzatura Foggia, incendi ai cassonetti nel Quartiere Ferrovia. Episcopo: “Identificati due foggiani”Sicurezza, identificati due foggiani responsabili degli incendi ai cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roghi al Quartiere Ferrovia: incendiati tre cassonetti della spazzatura; Foggia, cassonetti incendiati nel quartiere Ferrovia: tre roghi in pochi minuti; QUARTIERE FERROVIA Foggia, incendiati tre cassonetti nel quartiere Ferrovia: Così non si può più andare avanti; Incendiati cassonetti in tre strade del quartiere Ferrovia, il comitato: Così non si può più andare avanti. Cassonetti incendiati al quartiere Ferrovia, tre roghi in pochi minutiTre cassonetti incendiati al quartiere Ferrovia di Foggia. Fiamme in via Montegrappa, via Piave e via Bainsizza. pugliapress.org Foggia, cassonetti incendiati nel quartiere Ferrovia: tre roghi in pochi minutiTre episodi ravvicinati, avvenuti nel giro di pochi minuti, riaccendono l’allarme sicurezza nel quartiere Ferrovia di Foggia. Nel pomeriggio di ... immediato.net ULTIM'ORAIncendi ai cassonetti nel quartiere ferrovia, identificati due foggiani grazie alle telecamere - facebook.com facebook Foggia, cassonetti incendiati nel quartiere Ferrovia: tre roghi in pochi minuti x.com