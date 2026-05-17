Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite a Foggia
L’attore due volte premio Oscar Kevin Spacey è stato presente a Foggia in occasione della manifestazione Mònde – Festa del Cinema sui Cammini. L’evento si è svolto nella città pugliese e ha visto la partecipazione di Spacey, che ha preso parte a incontri e proiezioni durante la manifestazione. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, rendendo l’evento un momento di interesse nel calendario culturale locale. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle attività specifiche dell’attore.
Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite della nona edizione del festival sabato 30 maggio riceverà l’Honorary Mònde Award 2026 Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, ospita il due volte premio Oscar Kevin Spacey, tra i più celebri protagonisti del cinema internazionale contemporaneo. L’attore sarà ospite del festival sabato 30 maggio 2026 al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, dove prenderà parte a un incontro pubblico condotto dalla giornalista Silvia Bizio nell’ambito dei “Dialoghi di Cinema”, uno dei momenti centrali della manifestazione dedicati al confronto diretto tra grandi protagonisti del cinema mondiale e il pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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