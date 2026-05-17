Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite a Foggia

L’attore due volte premio Oscar Kevin Spacey è stato presente a Foggia in occasione della manifestazione Mònde – Festa del Cinema sui Cammini. L’evento si è svolto nella città pugliese e ha visto la partecipazione di Spacey, che ha preso parte a incontri e proiezioni durante la manifestazione. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, rendendo l’evento un momento di interesse nel calendario culturale locale. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle attività specifiche dell’attore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite della nona edizione del festival sabato 30 maggio riceverà l’Honorary Mònde Award 2026 Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, ospita il due volte premio Oscar Kevin Spacey, tra i più celebri protagonisti del cinema internazionale contemporaneo. L’attore sarà ospite del festival sabato 30 maggio 2026 al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, dove prenderà parte a un incontro pubblico condotto dalla giornalista Silvia Bizio nell’ambito dei “Dialoghi di Cinema”, uno dei momenti centrali della manifestazione dedicati al confronto diretto tra grandi protagonisti del cinema mondiale e il pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite a Foggia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intervista a Filippo Laganà: MINIMARKET, KEVIN SPACEY E LA VOGLIA DI FARCELA Sullo stesso argomento Leggi anche: Kevin Spacey a Foggia: il due volte premio Oscar ospite di Mònde Leggi anche: Kevin Spacey a Foggia, ecco quando I 41 film che hanno vinto il premio per il miglior film, almeno 1 per la recitazione e almeno 1 per la sceneggiatura reddit Il premio Oscar Kevin Spacey al Festival di cinema MondeIl due volte premio Oscar Kevin Spacey sarà ospite di Mònde - Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026. Il 30 maggio l'attore parteciperà ad un incontro pubblico co ... rainews.it Mònde – Festa del Cinema sui Cammini: il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite della nona edizione del festivalMònde – Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, ospita il due volte premio Oscar Kevin Spacey, tra i più celebri protagonisti del cinema internazionale contempora ... manfredonianews.it