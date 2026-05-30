Una donna è stata arrestata in Florida dopo aver attaccato dei cani e aver poi simulato un malore durante l’intervento della polizia. Secondo quanto riferito, ha messo in atto la finta quando gli agenti l’hanno fermata, cercando di evitare l’arresto. Il marito, presente sul posto, ha cercato di intervenire per aiutare la donna, ma non è riuscito a impedirne l’arresto. La donna è stata portata in ospedale dopo aver accusato il malore, che si è rivelato essere una simulazione.

? Punti chiave Come ha fatto la donna a simulare un malore durante l'arresto?. Cosa ha visto il marito mentre cercava di salvare la moglie?. Perché le autorità non sono intervenute nonostante le precedenti segnalazioni?. Quale condanna rischia la proprietaria per l'omicidio colposo?.? In Breve Marito Donnell Smith assiste all'aggressione e tenta di intervenire con un coltello.. Vittima Jodi Cowan muore quattro ore dopo l'attacco del 19 maggio.. Linda Cutler rischia fino a 15 anni di prigione per omicidio colposo.. Udienza di rinvio a giudizio fissata per il 23 giugno in Florida.. La polizia della Florida ha arrestato Linda Cutler mercoledì 27 maggio in seguito alla morte di Jodi Cowan, avvenuta dopo l’aggressione dei cani della proprietà della sospettata il 19 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Florida, arrestata per l’attacco dei cani: finge un malore alla polizia

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