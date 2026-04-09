aggressione a capotreno e polizia arrestata alla stazione una 19enne

Una giovane di 19 anni è stata arrestata alla stazione ferroviaria dopo aver aggredito un capotreno e un agente di polizia. La ragazza, in stato di ebbrezza, si era resa protagonista di comportamenti molesti nei confronti di altri viaggiatori. Quando è stata invitata a calmarsi, ha rivolto insulti e minacce sia al personale di bordo che agli agenti intervenuti.

Ubriachi e molesti nei confronti degli altri viaggiatori. Richiamati dalla capotreno, hanno insultato e minacciato anche lei. Infine la ragazza ha aggredito gli agenti del commissariato di Rho-Pero intervenuti sul treno. È successo martedì sera alla stazione ferroviaria di Rho-Fiera. A finire nei guai due giovani stranieri, una ragazza tunisina di 19 anni e un ragazzo egiziano di 21 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti (lei già indagata per altri reati e lui irregolare), La prima è stata arrestata per lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane invece è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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