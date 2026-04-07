La Florida dichiara guerra alla sociologia | un attacco legato a un esercizio autoritario del potere

In Florida, le autorità hanno deciso di eliminare la sociologia dall’elenco delle materie obbligatorie nei corsi di laurea delle università statali. La misura riguarda esclusivamente le università pubbliche e si applica a partire dal prossimo anno accademico. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni accademiche. La cancellazione della disciplina si inserisce in un quadro più ampio di interventi sui programmi universitari.

In Florida, i vertici istituzionali hanno deciso di cancellare la sociologia dall’elenco delle materie obbligatorie nei corsi di laurea delle università statali. La disciplina potrà ancora essere inclusa nell’offerta formativa, ma non più come insegnamento obbligatorio, nonostante il costante successo che riscuote tra gli studenti. La decisione governativa risale al 26 marzo scorso e riguarda i dodici atenei statali della Florida, chiamati ad applicarla a partire dal prossimo mese di agosto. Si tratta dell’ultimo attacco del governatore repubblicano, Ron DeSantis, a ciò che lui e il movimento Maga definiscono “ideologia woke”. Quanto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Florida dichiara guerra alla sociologia: un attacco legato a un esercizio autoritario del potere Domenica delle Palme, il vescovo Gambelli: “Esercizio del potere come violenza, ritrovare la pace”Firenze, 29 marzo 2026 – Nel giorno solenne della domenica delle Palme, in cui è stato impedito al cardinale Pizzaballa e a padre Ielpo di celebrare... L’Iran dichiara «terroristi» gli eserciti Ue. Khamenei minaccia: «Attacco Usa scatenerà guerra regionale». Libero il leader della protestaIl Parlamento iraniano ha designato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come «gruppi terroristici». Argomenti più discussi: Blog | La Florida dichiara guerra alla sociologia: un attacco legato a un esercizio autoritario del potere; Iran, gli Houthi entrano in guerra contro Usa e Israele: Pronti a colpirli; Pam Bondi, dal caso Epstein alla fedeltà tradita: cosa c'è dietro il licenziamento deciso da Trump. #MedioOriente "Inaccettabile" il piano in 15 punti condiviso dagli Usa tramite intermediari; lo dichiara il portavoce degli Esteri iraniano Esmail BagheiI aggiungendo che Teheran ha redatto una risposta ai mediatori impegnati per trovare un accordo per porre x.com Le radici della democrazia: verso i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza. In vista del 4 luglio 2026, da tempo abbiamo iniziato ad analizzare i preamboli, l’eredità della Dichiarazione d’Indipendenza e la sua influenza sulle democrazie occidentali. È f - facebook.com facebook