Flavio Cobolli ha battuto Tien e si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros.

Flavio Cobolli in versione extra lusso si qualifica per gli ottavi del Roland Garros 2026. Prima volta in carriera alla seconda settimana dello Slam parigino per il tennista romano, che non ha sbagliato nulla e ha dominato contro il talentuoso americano Learner Tien, imponendosi con un perentorio 6-2 6-2 6-3 in appena un’ora e quarantanove minuti di gioco. Cobolli affronterà ora al prossimo turno un altro tennista statunitense, Zachary Svajda, arrivato clamorosamente agli ottavi del Roland Garros e che ha battuto quest’oggi al quinto set l’argentino Francisco Cerundolo. Chiaramente si tratta di un’occasione veramente ghiotta per Cobolli, che partirà nettamente con i favori del pronostico per spingersi ancora di più avanti in questo Roland Garros dove veramente può succedere di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli strapazza Tien e avanza agli ottavi del Roland Garros

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Si parla di: Cobolli affronta Tien sognando qualcosa di grande: i precedenti e la preview della sfida.

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