Flavio Cobolli e Learner Tien si sfideranno nel terzo turno di Roland Garros, in programma sabato alle 12 sul campo centrale. Sono i primi a scendere in campo, aprendo il programma del giorno. La partita si gioca sulla terra battuta e rappresenta un passaggio importante per entrambi i giocatori. Le quote e i pronostici sono ancora da definire, ma l'incontro si preannuncia equilibrato.

Flavio Cobolli e Learner Tien avranno l’onore di aprire il programma sul “Philippe Chatrier” a mezzogiorno di sabato. L’azzurro è approdato al terzo turno dopo una facile vittoria sul cinese Yibing Wu, con un triplo 6-4 senza troppi sussulti. La testa di serie numero 10 ha avuto un sorteggio favorevole fino ad ora ma qui. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Learner Tien, terzo turno Roland Garros 30-05-2026

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