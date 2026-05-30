Fiumicino oltre 300mila euro per spiagge libere e accessibilità

Notizia in breve

Sono stati destinati oltre 300mila euro per migliorare le spiagge libere e l’accessibilità nel territorio di Fiumicino. La somma mira a potenziare le infrastrutture e facilitare l’accesso alle aree balneari per tutti i visitatori. La decisione riguarda interventi specifici per rendere più fruibili le spiagge pubbliche e garantire servizi adeguati. La somma sarà impiegata in lavori e iniziative legate alla valorizzazione del litorale.