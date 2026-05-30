Fiumicino oltre 300mila euro per spiagge libere e accessibilità
Sono stati destinati oltre 300mila euro per migliorare le spiagge libere e l’accessibilità nel territorio di Fiumicino. La somma mira a potenziare le infrastrutture e facilitare l’accesso alle aree balneari per tutti i visitatori. La decisione riguarda interventi specifici per rendere più fruibili le spiagge pubbliche e garantire servizi adeguati. La somma sarà impiegata in lavori e iniziative legate alla valorizzazione del litorale.
Fiumicino, 30 maggio 2026 – Più risorse per la valorizzazione e la fruibilità turistica del litorale di Fiumicino. La Giunta comunale ha approvato una variazione urgente di bilancio per inserire nuovi stanziamenti in entrata e in uscita legati a contributi regionali destinati all’area demanio e agli interventi sulle spiagge. La delibera, approvata il 27 maggio, riguarda complessivamente 303.589,21 euro. Le somme saranno utilizzate per la pulizia straordinaria delle spiagge libere del litorale comunale, per l’attuazione di una spiaggia libera attrezzata anche per persone con disabilità e per un servizio di trasporto pubblico locale con pedana per disabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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