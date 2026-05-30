Il ministro delle Infrastrutture ha affermato che i fondi di Coesione destinati all'energia sono una scelta volontaria di governi e Regioni. Ha dichiarato che l'Italia è l’unico paese europeo in cui si discute di questa questione. La dichiarazione è arrivata in risposta alle polemiche sollevate sulla gestione di tali fondi. Il ministro ha anche riferito di aver avuto un dialogo con il presidente di una regione.

Aziona l'estintore per cercare di placare la polemica: «L'Italia è l'unico Paese europeo nel quale c'è questa discussione», nota con un po’ d’irritazione. E ribadisce il concetto: per fronteggiare la crisi energetica «non spostiamo risorse da una parte all’altra, ma diamo l'opportunità di riprogrammarle su base volontaria». Raffaele Fitto chiude a Lecce il Festival dell'Energia, e momento e contesto non potevano essere più opportuni: nelle scorse ore è partita la sua lettera ai 27 ministri degli Stati Ue, domani sarà recapitata ai governatori regionali, il filo conduttore è sempre lo stesso. E cioè: per arginare l'impennata dei costi energetici, sarà possibile rimodulare e ricollocare quote dei fondi di Coesione, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Just transition fund. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Fitto: «Fondi di Coesione per l'energia? Scelta volontaria di governi e Regioni. Dialogo con Decaro»

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