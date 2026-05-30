Fitto | Fondi di Coesione per l' energia? Scelta volontaria di governi e Regioni Dialogo con Decaro

Da quotidianodipuglia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ministro delle Infrastrutture ha affermato che i fondi di Coesione destinati all'energia sono una scelta volontaria di governi e Regioni. Ha dichiarato che l'Italia è l’unico paese europeo in cui si discute di questa questione. La dichiarazione è arrivata in risposta alle polemiche sollevate sulla gestione di tali fondi. Il ministro ha anche riferito di aver avuto un dialogo con il presidente di una regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aziona l'estintore per cercare di placare la polemica: «L'Italia è l'unico Paese europeo nel quale c'è questa discussione», nota con un po’ d’irritazione. E ribadisce il concetto: per fronteggiare la crisi energetica «non spostiamo risorse da una parte all’altra, ma diamo l'opportunità di riprogrammarle su base volontaria». Raffaele Fitto chiude a Lecce il Festival dell'Energia, e momento e contesto non potevano essere più opportuni: nelle scorse ore è partita la sua lettera ai 27 ministri degli Stati Ue, domani sarà recapitata ai governatori regionali, il filo conduttore è sempre lo stesso. E cioè: per arginare l'impennata dei costi energetici, sarà possibile rimodulare e ricollocare quote dei fondi di Coesione, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Just transition fund. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

fitto fondi di coesione per l energia scelta volontaria di governi e regioni dialogo con decaro
© Quotidianodipuglia.it - Fitto: «Fondi di Coesione per l'energia? Scelta volontaria di governi e Regioni. Dialogo con Decaro»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scontro tra Fitto e Regioni sui fondi di coesione per il caro energia, Todde: “Quei soldi servono a noi”Il vicepresidente della Commissione europea ha proposto di destinare i fondi di coesione al contrasto del caro energia.

Fitto agli Stati dell'Ue: "Per l'energia usare i fondi di coesione"Gli Stati dell’Unione Europea possono usare i fondi di coesione e del Just Transition Fund per fronteggiare le conseguenze del caro energia.

Temi più discussi: L'Ue scrive ai 27, 'usate i fondi della Coesione per l'energia'; Fitto a membri Ue: Usare fondi coesione per crisi energia. Comitato Regioni: Sono già impegnati; Fondi di coesione contro il caro-energia, scontro tra il commissario Ue Fitto e le Regioni; Fitto ‘gela’ Meloni: Contro il caro-energia usare i fondi di coesione.

fondi di coesione fitto fondi di coesioneFondi europei per l’energia, al setaccio anche i ministeri. Fitto: Critiche solo in ItaliaIl governo punta a 5 miliardi tra le risorse sulla coesione non ancora impegnate. Il vicepresidente Ue alle Regioni: aspettino la nostra lettera prima di ... repubblica.it

fondi di coesione fitto fondi di coesioneRegioni Ue contro Fitto: I fondi di coesione non sono un bancomatLa crisi energetica è reale. La soluzione proposta non lo è. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza, ancora una volta, trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica: ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web