Fitto agli Stati dell' Ue | Per l' energia usare i fondi di coesione

Gli Stati dell’Unione Europea possono usare i fondi di coesione e del Just Transition Fund per fronteggiare le conseguenze del caro energia. La raccomandazione arriva da un rappresentante dell’UE, che invita i paesi a impiegare queste risorse per sostenere le misure di emergenza energetica. Non sono stati annunciati dettagli su modalità o limiti di utilizzo di tali fondi.

Per affrontare le conseguenze del caro energia gli Stati membri possono utilizzare i fondi di Coesione e quelli del Just Transition Fund. E' quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. "Sono fermamente convinto che il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta possano fornire un sostegno fondamentale per affrontare le sfide derivanti dai recenti sviluppi geopolitici", scrive Fitto nella missiva. "La Commissione è pronta a fornirvi il suo pieno sostegno per garantire che... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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