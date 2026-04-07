Brandisce una catena di metallo contro i passanti donna bloccata dai carabinieri

Una donna di 44 anni è stata denunciata dai carabinieri di Ariano nel Polesine dopo aver minacciato i passanti brandendo una catena di metallo. Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso gli oggetti che sono stati sequestrati. La donna è stata condotta in caserma e denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo con l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

In possesso di una catena di metallo, scatta la denuncia. I carabinieri di Ariano nel Polesine (Rovigo) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo una 44enne italiana di Mesola (Ferrara), in quanto ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari si sono recati in un esercizio pubblico di Ariano nel Polesine, in quanto era stata segnalata una donna che stava insultando i passanti brandendo una catena metallica. Giunti sul posto, gli operanti hanno immediatamente individuato la persona indicata nei pressi del locale. La donna, già conosciuta per precedenti episodi analoghi, è stata così invitata ad avvicinarsi all’automobile di servizio per una sua più completa identificazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Firenze: rapina una donna di giorno in via Palazzuolo e tenta la fuga. Fermato dai passanti Inseguimento a sirene spiegate, auto in fuga dai carabinieri si schianta contro un’altra macchina: grave una donnaModena, 28 febbraio 2026 – Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 16 all'incrocio tra via Nonantola, strada Albareto e... Si parla di: Destiny: Rising Tierlist: I Migliori Personaggi Meta; Crimson Desert: Guida per Sconfiggere Kailok the Hornsplitter.