Inseguimento da film sul Sempione | scappa dai carabinieri e tampona una donna

Un inseguimento si è svolto questa mattina tra le vie del centro e la periferia, con un veicolo che ha tentato di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. La vettura ha effettuato un’inversione a U su strada a doppia riga continua prima di mettere in atto una fuga lungo il Sempione e una provinciale successivamente. Durante la corsa, il veicolo ha tamponato una donna che stava attraversando la strada.

L’inversione a “U” con doppia riga continua, poi la fuga e l’inseguimento. Prima sul Sempione, quindi su una provinciale. Infine l’incidente e le manette. Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato a Lainate, nell’hinterland nord-ovest di Milano, dai carabinieri nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tampona l'auto guidata da una donna incinta e scappa: si cerca il pirata (con la droga nell'auto) Leggi anche: Tampona una macchina e scappa. Ma i carabinieri lo rintracciano. Lui risarcisce la ferita: prosciolto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Inseguimento da film dopo il colpo nella sala slot: scattano due arresti; Evaso dai domiciliari tenta la fuga in auto: inseguimento da film ad Ardea; Inseguimento da film a Pogliano Milanese: 35enne di Corbetta bloccato dalla Polizia Locale, era senza patente. Inseguimento da film sul Sempione: scappa dai carabinieri e tampona una donnaL’inversione a U con doppia riga continua, poi la fuga e l’inseguimento. Prima sul Sempione, quindi su una provinciale. Infine l’incidente e le manette. Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino, è s ... milanotoday.it Inseguimento da film dopo il colpo nella sala slot: scattano due arrestiNOVOLI - Un inseguimento da film nella notte ha portato all'arresto di due giovani, un 25enne e un 21enne, intercettati dai carabinieri dopo un furto ai danni di un centro scommesse. I malviventi, dop ... lecceprima.it Dal Viale Boccetta alla Stazione: inseguimento da film a Messina, scatta l'arresto. Dopo aver esploso colpi d'arma da fuoco in autostrada, un uomo ha abbandonato l'auto sul Viale Boccetta tentando la fuga a piedi tra i vicoli. Bloccato dalla Polizia nei pressi de - facebook.com facebook