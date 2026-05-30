A Firenze è stato inaugurato il ponte Nencioni, che collega le zone di Bellariva e Gavinana sull’Arno. La struttura è stata aperta al traffico e ai pedoni durante una cerimonia pubblica. L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, con l’apertura ufficiale della passerella. La nuova infrastruttura sostituisce il vecchio ponte e si inserisce nel progetto di riqualificazione dell’area. La cerimonia di inaugurazione si è svolta in diretta, con il traffico che è stato momentaneamente bloccato per l’occasione.

La nuova infrastruttura sull’Arno è intitolata alle sorelline vittime della strage di via dei Georgofili. Rivoluzione viabilità tra Bellariva e Gavinana Firenze, 30 maggio 2026 – Il giorno tanto atteso. Apre il ponte Nencioni, la nuova infrastruttura sull’Arno che collega Bellariva e Gavinana. Intitolato alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, vittime della mafia nella strage di via dei Georgofili, il nuovo ponte rappresenta un collegamento strategico che ridisegna la viabilità della zona sud-est di Firenze, offrendo un’alternativa al ponte da Verrazzano che entro fine anno dovrà ospitare i binari della tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. Alle 11:30 dal lato di via di Villamagna è prevista una passeggiata sul ponte fino alla sponda di Bellariva dove sarà scoperta la targa di intitolazione del ponte a Caterina e Nadia Nencioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze scopre il nuovo ponte Nencioni, passeggiata e apertura al traffico: l’inaugurazione in diretta

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