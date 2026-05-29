Il nuovo ponte Nencioni a Firenze sarà inaugurato sabato 30 maggio, con una passeggiata pubblica prima di aprire al traffico. La struttura collega la zona di Bellariva al Parco dell’Anconella sull’Arno. La cerimonia di apertura si svolgerà nel primo pomeriggio, seguita dall’apertura al transito veicolare e pedonale. La data segna la fine dei lavori di completamento e collaudo del ponte.

Firenze, 29 maggio 2026 – Ci siamo. Conto alla rovescia finito. Sabato 30 maggio sarà inaugurato il ponte Nencioni, il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. L’inaugurazione è prevista alle 11:30 sul lato di via di Villamagna, dove la sindaca Sara Funaro darà il via simbolico all’attraversamento della nuova infrastruttura insieme a cittadini e istituzioni. La passeggiata sul ponte, poi l’apertura al traffico. Alle 11:30 dal lato di via di Villamagna è prevista una passeggiata sul ponte, ancora chiuso al traffico, fino alla sponda di Bellariva dove sarà scoperta la targa di intitolazione del ponte a Caterina e Nadia Nencioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo ponte Nencioni a Firenze è pronto: prima la passeggiata inaugurale, poi l’apertura al traffico. Gli orari

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