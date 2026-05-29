Il nuovo ponte tra Bellariva e il Parco dell’Anconella a Firenze sarà aperto al traffico domani, 30 maggio.

FIRENZE – Aprirà al transito domani (30 maggio) il nuovo ponte che collega Bellariva al Parco dell’Anconella. L’opera, realizzata nell’ambito del progetto della linea tranviaria per Bagno a Ripoli, sarà intitolata alle sorelline Nencioni come deciso dalle fiorentine e dai fiorentini che hanno risposto al sondaggio lanciato dalla sindaca Sara Funaro. L’appuntamento è alle 11,30 sul lato di via di Villamagna. Oltre alla sindaca Funaro saranno presenti tra gli altri il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio, l’assessora alla toponomastica Caterina Biti, l’assessore regionale alle... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Firenze, inaugura il nuovo ponte fra Bellariva e il parco dell’Anconella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tramvia di Firenze, varato il nuovo ponte sull'Arno

Notizie e thread social correlati

Il nuovo ponte arriva a Bellariva. Completato l’aggancio. Sprint per le auto a fine maggioIl nuovo ponte a Bellariva è stato completato con successo, segnando la conclusione dell’assemblaggio dell’ultima trave durante la giornata di ieri.

Firenze, pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano: scontro fra auto e camionOggi si è verificato un grave incidente nel tratto finale della Fipili che entra a Firenze, coinvolgendo un'auto e un camion.

Temi più discussi: Firenze, prove di carico sul nuovo ponte Nencioni: camion in fila per l'ultimo test prima dell'inaugurazione; Firenze, c’è la data: il nuovo ponte Nencioni apre al traffico sabato 30 maggio; Firenze, sabato prossimo l’inaugurazione del nuovo ponte sull’Arno; Firenze, inaugurazione per la nuova pista di ciclocross.

Firenze, il nuovo sipario d'artista al Teatro Cartiere Carrara: inaugurata l’opera 'Shamorra' di Gianni AsdrubaliSi chiama Shamorra il sipario d'artista di Gianni Asdrubali svelato sabato al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Si tratta del decimo intervento di una collezione unica in Italia che, dal 2005, ha ... 055firenze.it

Firenze, l’8 marzo Ménagère inaugura il nuovo brunch con un team tutto al femminileFirenze, 8 marzo 2026 – Nel quartiere San Lorenzo c’è un locale poliedrico perfetto per ogni momento della giornata. Infatti La Ménagère è un concept store, bistrot, caffetteria e cocktail bar per ... lanazione.it