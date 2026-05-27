Firenze c’è la data | il nuovo ponte Nencioni apre al traffico sabato 30 maggio

Il nuovo ponte Nencioni a Firenze sarà aperto al traffico sabato 30 maggio. La struttura collega le zone di Bellariva e il Parco dell’Anconella sull’Arno. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente. La conclusione dei lavori è prevista per la stessa settimana. La strada sarà accessibile ai veicoli a partire da quella data. L’apertura riguarda la circolazione stradale, senza indicazioni su eventuali limitazioni o restrizioni.

Firenze, 27 maggio 2026 – C’è la data. Il ponte Nencioni, il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il Parco dell’Anconella, apre al traffico sabato 30 maggio. L’annuncio della sindaca Funaro. Lo ha annunciato la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine di un evento. "Sabato sarà aperta al traffico la viabilità in due corsie”. Dunque le auto potranno passare su due delle tre corsie di marcia (due dirette verso Bellariva e una verso Gavinana) che saranno disponibili a lavori ultimati. Sarà inoltre aperta la pista ciclabile. Il traguardo è dunque ormai a un passo. Dopo uno sprint finale che ha visto gli operai impegnati giorno e notte sul cantiere, il nuovo ponte dedicato alle sorelline vittime della strage dei Georgofili si appresta a cambiare il volto della mobilità tra le due sponde dell’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Firenze ricorda la strage dei Georgofili, acceso simbolicamente il nuovo ponte sull'Arno

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