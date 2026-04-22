Il ministro Salvini, il presidente della Regione Toscana e il sindaco di Firenze si sono recati nel cantiere di viale Belfiore per visitare i lavori relativi alla Tav. Durante il sopralluogo, sono stati mostrati gli avanzamenti dello scavo e lo stato attuale dei lavori per la nuova stazione AV di Firenze. La visita si è svolta in un momento in cui si discuteva delle prossime fasi di realizzazione dell’opera.

“Oggi – ha detto il presidente Giani – abbiamo visitato un cantiere che procede speditamente verso la realizzazione di quella che è probabilmente l’opera ferroviaria più importante in corso a livello nazionale. Sono soddisfatto di come stanno procedendo i lavori. Tutti siamo consapevoli che cantieri di questa portata sono sottoposti a ritardi e ad inconvenienti, soprattutto in periodo complessi come quello che stiamo attraversando, ma oggi abbiamo potuto constatare la progressione dei lavori, evidenti anche a livello visivo: tutta la piastra del primo piano sotterraneo, larga 400 metri e lunga 50, era completata, metà del cantiere ha raggiunto la profondità di 25 metri e le ‘talpe’ Marika ed Iris sono sostanzialmente pronte a sbucare in questo grande camerone”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tav Firenze: ministro Salvini, presidente Giani e sindaca Funaro nel cantiere di viale Belfiore. Scavo: a che punto siamo

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