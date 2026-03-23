Referendum alta affluenza a Firenze | la sindaca Funaro esulta

Quando le sezioni scrutinate sono 221 su 360, il no supera il 66%. Record a Settignano con l'82,41% di votanti. Vaglia il comune più partecipato della provincia Firenze sorprende alle urne. Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia registra nella città e nella provincia fiorentina un'affluenza ben oltre le attese, con sei sezioni cittadine che hanno superato la soglia dell'80% dei votanti. Il record spetta alla sezione numero 116 di Settignano, dove hanno votato 431 persone su 523 aventi diritto, pari all'82,41%, con il no che in quella sezione sfiora il 70%. Sul fronte dei risultati parziali — con 221 sezioni scrutinate su 360 — il no si attesta sopra il 66% a Firenze, mentre il sì si ferma poco oltre il 33%. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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