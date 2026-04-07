Oggi sulla strada Firenze-Pisa-Livorno si è verificato un incidente tra diversi veicoli, poco dopo le 11, in direzione mare, vicino all’uscita Pisa Nord Est. Il tamponamento ha causato code di veicoli in attesa di passaggio, con rallentamenti lungo tutta la carreggiata in quella direzione. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e regolare il traffico. Nessuna informazione sulla presenza di feriti al momento.

PISA – Incidente stradale oggi, 7 aprile 2026, sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 11, in direzione mare, all’altezza dell’uscita Pisa Nord Est, si è verificato un tamponamento fra più mezzi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per prestare soccorso. Al momento non sono state rilasciate informazioni riguardo al numero di persone coinvolte e di eventuali feriti. L’incidente ha provocato forti ripercussioni sul traffico, lunghe code con rallentamenti hanno interessato l’intero tratto pisano della Fi-Pi-Li. Le operazioni di rimozione dei veicoli e di messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidente sulla Fipili: tamponamento vicino all’uscita Pisa nord est. Lunghe code in direzione mare

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Incidente, auto ribaltata in FiPiLi. Traffico in tilt, lunghe code verso FirenzeEmpoli, 4 febbraio 2026 – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

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Incidente in Fipili, una vittima e 5 feritiMONTOPOLI IN VAL D'ARNO: L'elicottero Pegaso è atterrato allo svincolo di Montopoli. Code chilometriche e tratto chiuso. Lungo la superstrada altri tre sinistri ... toscanamedianews.it

Incidente sulla Fipili: muore nello scontro con un tir fra Montopoli e Pontedera. Due feriti, uno è gravissimoIncidente mortale stamattina, 31 marzo 2026, sulla Fipili. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuto poco dopo le 9 nel tratto compreso fra Montopoli e Pontedera est in direzione Livorno ... firenzepost.it

TREMENDO SCHIANTO contro un muretto: 18enne in fin di vita https://www.nordest24.it/incidente-padergnone-auto-schianto-18enne-grave - facebook.com facebook

Grave incidente ferroviario questa mattina nel nord della Francia. Verso le 7 del mattino, un Tgv (train à grande vitesse) ha colpito il rimorchio di un mezzo pesante dell'esercito francese. L'incidente si è verificato tra Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais. Una per x.com