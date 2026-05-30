FIP Arena Polo | l’Italia a caccia del bronzo

Cosa: FIP Arena Polo European Championship, con le sfide decisive per l’assegnazione del titolo continentale. Dove e Quando: Galoppatoio di Villa Borghese, Roma, nella giornata di sabato 30 maggio 2026. Perché: Per vivere le emozioni della finale per l’oro tra Inghilterra e Francia e tifare l’Italia nella sfida per il bronzo contro la Svizzera. Il fascino dell’Arena Polo a Villa Borghese. La città di Roma, il 30 maggio 2026, si prepara a vivere il grande giorno delle finali del FIP Arena Polo European Championship. Il Galoppatoio di Villa Borghese è pronto a riempirsi per l’ultima volta per vivere l’epilogo della prima edizione dell’europeo. Questo evento straordinario ha debuttato proprio nell’anno del centenario di Piazza di Siena, inserendosi perfettamente nella prestigiosa tradizione equestre della capitale italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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