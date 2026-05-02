Oggi si gioca la finale per il terzo posto dei Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra. La partita vede in campo la squadra italiana, composta da due atleti, contro il team canadese. La sfida si svolge in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. I due atleti italiani sono alla ricerca della medaglia di bronzo nel torneo mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo posto dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia torna sul ghiaccio di Ginevra per chiudere il proprio Mondiale di doppio misto (e forse un’epoca) con una medaglia. Dopo la sconfitta in semifinale contro l’Australia, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno il Canada nella finale per il terzo posto, in programma sabato 2 maggio alle ore 10.00. Una sfida dal peso specifico importante, perché mette in palio il bronzo iridato e offre agli azzurri l’occasione di chiudere sul podio una rassegna comunque di altissimo livello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia del bronzo!

Constantini e Mosaner subito al TOP

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