FIP Arena Polo | Il Campionato Europeo a Roma

Dal 26 al 30 maggio 2026, presso il Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, si svolge la prima edizione del FIP Arena Polo European Championship. È il primo campionato continentale di polo su arena organizzato in Europa. La competizione si tiene in uno degli spazi più iconici della capitale, con squadre provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione dura cinque giorni, coinvolgendo diverse partite e momenti di gara.

Cosa: Prima edizione storica del torneo continentale FIP Arena Polo European Championship.. Dove e Quando: Presso il suggestivo Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, da martedì 26 a sabato 30 maggio 2026.. Perché: Per ammirare gratuitamente l’eccellenza equestre internazionale in un evento che unisce alto agonismo, serate esclusive e importanti opere di riqualificazione urbana.. Il fascino intramontabile degli sport equestri torna a brillare nel cuore pulsante della Capitale, regalando a cittadini e turisti un evento di assoluta rilevanza internazionale. Roma si prepara infatti ad accogliere la prima, storica edizione del FIP Arena Polo European Championship – U. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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