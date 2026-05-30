Fiorin | primo premio per 190 operai fino a 400 euro per i lavoratori
Un premio di 190 euro viene assegnato a circa 190 operai, con un massimo di 400 euro per alcuni lavoratori. Se i dipendenti optano per il welfare aziendale, l'importo del premio potrebbe modificarsi. Per ricevere il bonus, gli operai devono rispettare obiettivi specifici stabiliti dall'azienda. La modalità di assegnazione e le condizioni dipendono dalle scelte dei lavoratori riguardo al welfare e dal rispetto di determinati requisiti.
? Punti chiave Come cambierà il premio se i lavoratori scelgono il welfare aziendale?. Quali obiettivi specifici devono raggiungere gli operai per ottenere il bonus?. Perché l'erogazione del denaro è stata fissata solo per aprile 2027?. Chi sono i reparti che riceveranno prioritariamente questo nuovo incentivo?.? In Breve Premio fino a 400 euro o +20% convertendo l'importo in welfare aziendale.. Erogazione prevista per aprile 2027 per 130 addetti a Colle Umberto e 60 a Pieve di Soligo.. Accordo sottoscritto tra azienda e sindacati Fai Cisl Belluno Treviso e Flai Cgil.. Obiettivi legati a produttività, sicurezza e qualità per operai agricoli e manutentori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Premio di risultato fino a 400 euro: primo accordo integrativo aziendale alla Fiorin; Accordo storico alla Società Agricola Fiorin: premio di risultato fino a 400 euro per 190 lavoratori.