? Punti chiave Come cambierà il premio se i lavoratori scelgono il welfare aziendale?. Quali obiettivi specifici devono raggiungere gli operai per ottenere il bonus?. Perché l'erogazione del denaro è stata fissata solo per aprile 2027?. Chi sono i reparti che riceveranno prioritariamente questo nuovo incentivo?.? In Breve Premio fino a 400 euro o +20% convertendo l'importo in welfare aziendale.. Erogazione prevista per aprile 2027 per 130 addetti a Colle Umberto e 60 a Pieve di Soligo.. Accordo sottoscritto tra azienda e sindacati Fai Cisl Belluno Treviso e Flai Cgil.. Obiettivi legati a produttività, sicurezza e qualità per operai agricoli e manutentori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorin: primo premio per 190 operai, fino a 400 euro per i lavoratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sda Courier, accordo sul Premio di Risultato 2026: fino a 2.290 euro per circa 110 lavoratoriSda Courier ha firmato un accordo sul Premio di Risultato 2026, che prevede un importo massimo di 2.

Primo maggio: il Consorzio di bonifica celebra la festa dei lavoratori assumendo quattro operaiAlla vigilia del Primo maggio, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha annunciato l'assunzione di quattro nuovi operai.

Si parla di: Premio di risultato fino a 400 euro: primo accordo integrativo aziendale alla Fiorin; Accordo storico alla Società Agricola Fiorin: premio di risultato fino a 400 euro per 190 lavoratori.