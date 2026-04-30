Primo maggio | il Consorzio di bonifica celebra la festa dei lavoratori assumendo quattro operai

Alla vigilia del Primo maggio, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha annunciato l'assunzione di quattro nuovi operai. La decisione mira a migliorare i servizi di gestione delle risorse idriche e di manutenzione delle infrastrutture, consolidando così il personale dedicato alle attività quotidiane. Questa scelta si inserisce nelle iniziative del consorzio per garantire un servizio più efficiente e sostenibile sul territorio.

Alla vigilia della festa dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un offrendo nuove opportunità di impiego e rafforzamento dei servizi essenziali.Sono infatti aperte le selezioni per la copertura di 4 posti da operaio, destinati a potenziare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il Consorzio di Bonifica festeggia il primo maggio assumendoArezzo, 30 aprile 2026 – Nel giorno simbolo dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un segnale... Primo maggio, il servizio Amt per la festa dei lavoratoriVenerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il servizio di trasporto urbano su bus sarà attivo con orario festivo dedicato, consultabile... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: TPL, dal 1 maggio nuovo aumento dei biglietti sulla tratta Cosenza-Rende-Unical. Una scelta inaccettabile; A Suvereto torna Suber Wine Festival: protagonisti i sapori della Val di Cornia; Torna Marina in fiore con oltre 100 espositori; Ex Servirail assunti al Consorzio autostrade, la soddisfazione dell'Orsa. Primo Maggio Fest 2026 a Lido Valderice: due giorni di musica, tradizione e...Valderice si prepara ad accogliere il Primo Maggio Fest 2026, in programma l’1 e 2 maggio al Lido Valderice, due giornate che si annunciano ricche di musica, gastronomia, sport e intrattenimento, con ... tp24.it IL CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA RAFFORZA LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE E DISCIPLINA L’UTILIZZO NEI PRODOTTI TRASFORMATI. Si è svolta giovedì 23 aprile 2026, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio di Tut - facebook.com facebook