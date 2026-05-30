Le fiamme in via Galilei a Fiorenzuola hanno portato all’evacuazione di un’abitazione vuota. Le squadre di emergenza sono intervenute contemporaneamente su due incendi. I carabinieri stanno ancora indagando sulla dinamica del rogo in via Galilei, senza aver ancora reso note le cause. La struttura evacuata era disabitata al momento dell’incendio. Non si registrano feriti o altri danni.

? Domande chiave Come sono riuscite le squadre a gestire due incendi contemporanei?. Cosa hanno scoperto i carabinieri sulla dinamica del rogo in via Galilei?. Perché sono state necessarie autobotti da Fidenza e Piacenza per l'intervento?. Quali rischi potrebbero esserci per le altre abitazioni del centro?.? In Breve Intervento di due autobotti da Fidenza e Piacenza sabato 30 maggio ore 18.. Precedente incendio di rotoballe gestito dai soccorritori nella frazione di Lusurasco.. Carabinieri sul posto per accertamenti tecnici sulla dinamica del rogo in via Galilei.. Nessun ferito registrato grazie all'assenza di persone nell'appartamento coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorenzuola, fiamme in via Galilei: evacuata l’abitazione vuota

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abitazione in fiamme . Evacuata una famiglia. Paura per tre bambiniUn incendio ha interessato un’abitazione, costringendo una famiglia a lasciare la propria casa in fretta.

Paura per un capanno in fiamme, evacuata la casa adiacente alla strutturaNel pomeriggio di sabato si è sviluppato un incendio in un capannone che ha causato l’evacuazione di un’abitazione vicina.

Argomenti più discussi: Incendio in casa: paura per nonno e nipotino di 6 anni; Lugagnano, fiamme al centro sportivo: brucia un mezzo della squadra; Incidenti e un mezzo in fiamme, giornata di code e disagi lungo l’A1; Incidente A1 adesso: 9 km di coda tra Piacenza e Fiorenzuola.

Incendio in appartamento a Fiorenzuola, intervengono i vigili del fuocoVigili del fuoco al lavoro in via Galilei a Fiorenzuola, per domare un incendio in un appartamento. La richiesta di intervento è arrivata alle 18 di sabato 30 maggio. Sul posto sono arrivate due ... piacenzasera.it