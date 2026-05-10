Abitazione in fiamme Evacuata una famiglia Paura per tre bambini

Un incendio ha interessato un’abitazione, costringendo una famiglia a lasciare la propria casa in fretta. Tre bambini sono stati coinvolti nell’evacuazione, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Durante le operazioni, un bambino ha consegnato un dono, uno zainetto nuovo, a una persona vicina alla famiglia. Non ci sono notizie di feriti gravi, ma l’episodio ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti.

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"Prendi, questo è il mio zainetto nuovo e lo regalo a te". Il dono del piccolo Nicola non è stato l’unico. Tutto il quartiere di Case Bruciate si è mobilitato per aiutare la famiglia straniera che ieri mattina è stata evacuata dall’appartamento in via Raffaele Omicini a causa di un incendio che ha devastato l’abitazione. C’è chi ha portato coperte, chi vestiti, altri hanno donato scarpe e anche peluche per regalare un piccolo sorriso in questo momento di difficoltà ai più piccoli. Perché nella casa andata fuoco intorno alle 7 di mattina di sabato c’erano insieme ai genitori anche tre bambini. Il rogo si è sviluppato all’improvviso, con una colonna di fumo che si è alzata in cielo uscendo dalle finestre dell’appartamento all’ultimo piano, vicino alle scalette con i colori della pace.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abitazione in fiamme . Evacuata una famiglia. Paura per tre bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FEDERICO FRUSCIANTE COM'È MORTO: SVELATE LE CAUSE DEL DECESSO DEL FAMOSO YOUTUBER A 52 ANNI Notizie correlate Appartamento avvolto dalle fiamme a Calolzio: evacuata una famigliaL'allarme è scattato intorno alle 8: subito sul posto sono giunti, in gran numero, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con diversi... Crollo improvviso in un edificio disabitato: paura in serata, evacuata una famigliaIl cedimento si è verificato poco prima delle 20, nel centro abitato di Sanarica, danneggiando la porzione di uno stabile.