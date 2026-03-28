Nel pomeriggio di sabato si è sviluppato un incendio in un capannone che ha causato l’evacuazione di un’abitazione vicina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti o danni strutturali alla casa evacuata. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato facendo accorrere le autobotti dei vigili del fuoco, un denso fumo nero si è levato nel cielo Momenti di paura, nel pomeriggio di sabato, per un incendio scoppiato in un capannone e che ha reso necessaria l'evacuazione di un'abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 quando, in via Udine a Riccione, si è levato un denso fumo nero dalla struttura sul retro di una villetta e sono iniziate a divampare le fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con le autobotti che hanno circoscritto il rogo prima che si propagasse all'abitazione per poi estinguerlo. Non si segnalano persone coinvolte nell'incendio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Paura per un capanno in fiamme, evacuata la casa adiacente alla struttura

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