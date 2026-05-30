A Palermo, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di truffa e rapina. L’uomo, travestito da ufficiale delle forze dell’ordine, ha ispezionato i gioielli di una donna prima di compiere il furto. La vittima ha denunciato di essere stata raggirata con questa falsa identità, portando all’arresto dell’individuo. La polizia ha confermato l’arresto e l’accusa di aver messo in atto questa truffa ai danni di una signora.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato che ha sventato una rapina maturata al termine di una truffa ai danni di una cittadina palermitana. Un 39enne è stato fermato con l’accusa di rapina e truffa in concorso, dopo aver tentato di sottrarre i preziosi della vittima con la nota tecnica del “finto Carabiniere”. La dinamica della truffa: il finto Carabiniere e il perito orafo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha agito tempestivamente per bloccare il responsabile e restituire i beni sottratti alla legittima proprietaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Finto orafo" arrestato a Palermo per truffa dopo aver ispezionato i monili di una signora

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Palermo - Anziana truffata: recuperati gioielli dal valore di 40mila euro

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