Un falso matrimonio è stato scoperto a Maserada, con l’obiettivo di ottenere la cittadinanza. I funzionari hanno sospettato del legame tra i due dopo aver notato comportamenti anomali durante le procedure. In particolare, un dettaglio insolito emerso in ufficio comunale ha contribuito a svelare il piano, ma i dettagli specifici non sono stati divulgati. L’indagine prosegue per chiarire eventuali coinvolgimenti e modalità del tentativo.

? Punti chiave Come hanno fatto i funzionari a sospettare del legame tra i due?. Quale dettaglio insolito ha tradito il piano proprio in ufficio comunale?. Perché l'intervento è avvenuto esattamente prima della firma delle pubblicazioni?. Cosa rischia lo Stato se il matrimonio viene formalizzato prima del controllo?.? In Breve Anomalie rilevate dai funzionari di Maserada sul Piave nei primi giorni di maggio.. Necessità di un interprete per far comunicare la donna dominicana e l'algerino.. Controllo incrociato tra polizia locale e ufficio Stato civile per verificare l'ospitalità.. L'uomo algerino ha scelto il rimpatrio volontario verso il proprio Paese d'origine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto matrimonio a Maserada: scoperto il piano per la cittadinanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matrimonio a Maserada: sì alle nozze, poi lo sposo viene espulsoDurante una cerimonia a Maserada, il matrimonio è stato celebrato con regolare autorizzazione, ma successivamente gli agenti hanno scoperto...

Finto furto a Ottavia: scoperto il sequestro in una baraccaDue uomini sono stati arrestati in zona Ottavia dopo che una segnalazione di furto si è trasformata in un caso di sequestro di persona.

Le pubblicazioni e le nozze finte: così l'algerino voleva truffare lo Stato e ottenere la cittadinanza italianaL’uomo e la donna (di origine domenicana) sono stati fermati mentre si recavano in Comune: lui era senza permesso di soggiorno ... msn.com

Matrimonio per evitare l'espulsione: fermato dalla polizia locale sulla soglia del municipio prima di sposarsi e rimpatriato in AlgeriaMASERADA - A matrimonio celebrato, il cittadino algerino, clandestino sul territorio, sarebbe diventato di fatto non più suscettibile di espulsione. Ma a fermare l'unione prima ... ilgazzettino.it