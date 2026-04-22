Finto furto a Ottavia | scoperto il sequestro in una baracca

Due uomini sono stati arrestati in zona Ottavia dopo che una segnalazione di furto si è trasformata in un caso di sequestro di persona. Le forze dell'ordine sono intervenute su richiesta dei residenti e hanno scoperto che l'episodio, inizialmente segnalato come furto, riguardava invece l'occupazione forzata di una baracca. Le indagini sono in corso per chiarire l'intera dinamica dell'episodio.

Due uomini sono stati arrestati dal Commissariato di Monte Mario e dalla Sezione Volanti dopo che una segnalazione per un furto in zona Ottavia si è rivelata un sequestro di persona. La vicenda, iniziata con una chiamata al 112 per il presunto furto di un furgone, ha portato le forze dell’ordine a scoprire un uomo barricato nella sua abitazione di fortuna, vittima di minacce violente da parte di chi aveva chiesto l’intervento. L’inganno della denuncia e la scoperta del recinto improvvisato. La dinamica degli eventi ha preso una piega totalmente imprevista quando gli agenti sono giunti sul luogo indicato dai denuncianti. Il quadro iniziale descriveva un furto ai danni di un amico del richiedente, ma la realtà fisica del sito ha smentito ogni versione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto furto a Ottavia: scoperto il sequestro in una baracca Notizie correlate Roma, prigione in una baracca: arrestati due uomini per un sequestroDue uomini residenti a Roma sono stati arrestati nella zona di Ottavia dopo aver trasformato una baracca in una prigione improvvisata, tenendo... Leggi anche: Scoperto ad occupare abusivamente una casa Aterp a Taurianova, scattano sgombero e sequestro