Un furto è avvenuto in un appartamento, dove i ladri si sono presentati come carabinieri, ma la porta era rimasta integra. Una volta dentro, hanno messo tutto sottosopra, portando via contanti, gioielli e alcuni oggetti personali. La porta non presentava segni di scasso, ma l’appartamento era stato comunque svaligiato. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, e si raccomanda di verificare sempre l’identità di chi si presenta come forze dell’ordine.

Hanno trovato la porta apparentemente intatta, ma dentro l’appartamento era tutto sottosopra: contanti e gioielli spariti, insieme ad alcuni oggetti personali. È quanto accaduto in un condominio dove, nella stessa mattinata, tre donne molto anziane sarebbero state derubate con un metodo considerato particolarmente insidioso, perché non lascia i segni “classici” dell’effrazione e può far scoprire il colpo solo molte ore dopo. L’episodio, avvenuto il 25 maggio, ha fatto scattare le verifiche degli investigatori, che ipotizzano un’azione organizzata e condotta da persone esperte nei furti in abitazione. A rendere il quadro ancora più inquietante sarebbe stata, secondo le prime ricostruzioni, una seconda fase del piano: una messinscena per confondere e rassicurare le vittime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Finti carabinieri e porte “inermi”: il furto che spaventa (e come riconoscere il trucco)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finti Carabinieri in Giro: La Truffa che Sta Tornando

Notizie e thread social correlati

Il nuovo trucco che ti svuota il conto in banca in pochi minuti: come riconoscere la truffa perfetta sul cellulareUn nuovo metodo di truffa via cellulare permette di svuotare i conti in pochi minuti.

PayPal, allarme truffe: il trucco dei finti addebiti per rubare datiRecentemente sono state segnalate diverse truffe legate a falsi addebiti su piattaforme di pagamento online.

Temi più discussi: TRIESTE | ANZIANA RAGGIRATA DAI FINTI CARABINIERI CONSEGNA ORO E GIOIELLI PER 30MILA EURO; Allarme finti carabinieri, nel 2026 già 8 arresti; Falsi tecnici Silea porta a porta a Calolzio, Massima attenzione!; La banda dei finti carabinieri: da Napoli a Torino per raggirare gli anziani con i falsi tesserini.

Finti carabinieri, la truffa da Napoli in trasferta fino a Castell’Arquato: 3 denunceFinti carabinieri e truffe agli anziani: l’indagine parte da Castell’Arquato e arriva fino a Napoli – Il lavoro della Stazione Carabinieri di Castell’Arquato ha permesso di ricostruire la rete ... piacenzasera.it

Finti incidenti e truffe: arrestati carabinieri, avvocati e medici.Falsi incidenti e certificati sospetti: il pronto soccorso del Tatarella nell’inchiesta sui sinistri fantasma Il pronto soccorso dell’ospedale Tatarella di ... infodifesa.it