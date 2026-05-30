Finti carabinieri e porte inermi | il furto che spaventa e come riconoscere il trucco

Da caffeinamagazine.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furto è avvenuto in un appartamento, dove i ladri si sono presentati come carabinieri, ma la porta era rimasta integra. Una volta dentro, hanno messo tutto sottosopra, portando via contanti, gioielli e alcuni oggetti personali. La porta non presentava segni di scasso, ma l’appartamento era stato comunque svaligiato. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, e si raccomanda di verificare sempre l’identità di chi si presenta come forze dell’ordine.

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Hanno trovato la porta apparentemente intatta, ma dentro l’appartamento era tutto sottosopra: contanti e gioielli spariti, insieme ad alcuni oggetti personali. È quanto accaduto in un condominio dove, nella stessa mattinata, tre donne molto anziane sarebbero state derubate con un metodo considerato particolarmente insidioso, perché non lascia i segni “classici” dell’effrazione e può far scoprire il colpo solo molte ore dopo. L’episodio, avvenuto il 25 maggio, ha fatto scattare le verifiche degli investigatori, che ipotizzano un’azione organizzata e condotta da persone esperte nei furti in abitazione. A rendere il quadro ancora più inquietante sarebbe stata, secondo le prime ricostruzioni, una seconda fase del piano: una messinscena per confondere e rassicurare le vittime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

finti carabinieri e porte inermi il furto che spaventa e come riconoscere il trucco
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