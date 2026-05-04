Recentemente sono state segnalate diverse truffe legate a falsi addebiti su piattaforme di pagamento online. I truffatori inviano messaggi che sembrano provenire dal sito ufficiale, con l’obiettivo di ottenere dati personali e bancari degli utenti. Per ingannare le vittime, spesso utilizzano importi molto bassi, che attivano notifiche di possibile frode e spingono le persone a cliccare sui link malevoli.

? Cosa scoprirai Come fanno i truffatori a inserire messaggi falsi nel portale ufficiale?. Quale piccolo importo viene usato per far scattare l'allarme?. Come riconoscerai un finto tecnico che ti chiede l'accesso remoto?. Perché le notifiche ufficiali di PayPal non sono più del tutto sicure?.? In Breve Truffatori usano transazioni da un singolo yen per generare falsi addebiti sospetti.. Vittime contattate da finti tecnici per risolvere problemi su pagamenti da 1000 dollari.. Esperti di Malwarebytes consigliano di non usare numeri verdi indicati nei messaggi.. ConsumerWorld.org ha rilevato la manipolazione dei testi nelle notifiche del portale ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PayPal, allarme truffe: il trucco dei finti addebiti per rubare dati

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