Nel fine settimana, Milano Marittima ospita l’evento ‘Dog parade-pet in the city’, dedicato al mondo dei cani. La manifestazione si svolge oggi e domani, coinvolgendo numerosi partecipanti e espositori. Sono previste sfilate, esposizioni e attività rivolte ai proprietari e ai loro animali. La manifestazione si svolge in un’area aperta della località balneare.

Oggi e domani Milano Marittima ospita il grande evento dedicato al mondo dei cani, ‘ Dog parade-pet in the city ’. Nata nell’ambito del calendario ‘Milano Marittima Naturalmente Iconica 2026’ organizzato dalla Pro loco della località rivierasca, la manifestazione dedica due giornate agli animali, alle famiglie e alla condivisione, tra incontri, attività cinofile, passeggiate, intrattenimento e momenti divulgativi per valorizzare un territorio sempre più pet friendly, accogliente e attento alle esigenze del turismo. Tra gli eventi oggi pomeriggio, a partire dalle 15, si terrà il raduno Robinson Pet dedicato a barboncini e maltipoo, un momento di incontro e socializzazione pensato per famiglie, appassionati e amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fine settimana dedicato ai cani

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Pio (Rosicano il doppio)

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