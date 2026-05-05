Arriva a Carpi Freschissimo | un fine settimana dedicato al turismo enogastronomico locale
La città si prepara ad accogliere la prima edizione di Freschissimo, il festival del turismo enogastronomico locale che animerà gli spazi del Foro Boario nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026. L'evento è stato appositamente pensato per creare connessioni autentiche tra il pubblico.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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