Dopo 58 anni, il negozio di giocattoli Tazzi a Coverciano ha chiuso definitivamente. La decisione è stata definita come “sofferta” dai proprietari, che hanno sottolineato come l’attività sia stata molto apprezzata nel corso degli anni. La chiusura è avvenuta recentemente, segnando la fine di una presenza storica nel quartiere. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni specifiche che hanno portato alla decisione di chiudere.

Firenze, 30 maggio 2026 – Dopo 58 anni abbassa la saracinesca uno dei negozi storici di Coverciano. Proprio ieri Giocattoli Tazzi ha chiuso definitivamente, mettendo fine a una storia iniziata nel 1968 quando Marcello Tazzi aprì il piccolo negozio di quartiere diventato negli anni un punto di riferimento per generazioni di famiglie fiorentine. https:www.lanazione.itpisacronacavettola-chiude-ferramenta-grgktfsc La decisione di chiudere. Dal 1973 dietro il bancone c’è Alberto Tazzi, oggi ottantenne, che ha deciso di fermarsi. “È stata una decisione difficile, ma alla mia età è arrivato il momento – racconta –. È stato bellissimo. Ho visto passare nonni, figli e nipoti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fine di una storia per il negozio di Coverciano, giocattoli Tazzi chiude dopo 58 anni: “Scelta sofferta, è stato bellissimo”

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